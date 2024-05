FDI: PROSPERO, “NESSUNA TENSIONE CON VERTICI, A VASTO NECESSARIA CONTINUITA’ OPPOSIZIONE”

VASTO – “A rettifica dell’articolo odierno pubblicato dalla vostra testata che descrive l’esistenza di tensioni tra il sottoscritto e i vertici del mio partito, preciso quanto segue”.

Inizia così la nota inviata ad AbruzzoWeb dal neo consigliere regionale, l’avvocato 43enne Francesco Prospero, che in merito all’articolo di AbruzzoWeb, dal titolo “Scontro in FdI: Prospero resta consigliere a Vasto, non entra la sorella Etel Sigismondi”, parla di “rettifica”, termine che andrebbe utilizzato con più parsimonia.

“Come da me dichiarato in diverse interviste rilasciate all’indomani della mia elezione in Regione, ho rimesso la valutazione di una possibile mia dimissione dal Consiglio comunale di Vasto nelle mani del partito – scrive Prospero – Fratelli d’Italia, anche tramite il coordinatore regionale Etel Sigismondi, mi ha chiesto di soprassedere nel dimettermi al fine di garantire continuità alla mia azione di consigliere di opposizione nel comune di Vasto e al fine di contribuire a costruire una alternativa all’attuale amministrazione comunale in vista delle elezioni del 2026. Pertanto, le paventate tensioni all’interno di Fratelli d’Italia sono frutto di pura fantasia. Con il coordinatore Sigismondi ci lega un rapporto di amicizia, stima e proficua collaborazione politica e istituzionale”. (red)