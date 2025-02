FDI PROVINCIA PESCARA: RINNOVATI COORDINAMENTI A CITTA’ SANT’ANGELO, PIANELLA, ROSCIANO E MOSCUFO 

PESCARA – “Procede spedito il cronoprogramma dei congressi cittadini in provincia di Pescara e nei giorni scorsi si è proceduto al rinnovo dei coordinamenti di Città Sant’Angelo, Pianella, Rosciano e Moscufo”.

Lo comunica in una nota il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Stefano Cardelli, che manifesta soddisfazione per le nomine di esponenti “giovani e qualificati e in alcuni casi espressione di continuità sui territori. Hanno le idee chiare e progetti già definiti per proseguire il lavoro intrapreso e l’azione di supporto alle istituzioni locali”.

Il coordinatore di Città Sant’Angelo è Orazio Tesauro, 43 anni, funzionario pubblico, con un’esperienza ventennale nel corpo della Guardia di Finanza, da cui si è congedato nel 2024.

Al primo incarico all’interno del partito ma da anni tesserato con il circolo angolano, Tesauro sottolinea come “l’attività del circolo si ponga in continuità ideale con gli sforzi profusi dall’ uscente direttivo per la crescita politica di ciascun tesserato. Saranno promosse attività culturali e socializzanti per intercettare l’interesse della comunità e arricchire l’offerta culturale della città”.

Il direttivo eletto è composto da: Daniele Ursini, Francesco Polinesi, Fabrizio Di Lorenzo e Biagio D’Aloia, oltre a due nomine dirette da parte del neoeletto coordinatore, la vice coordinatrice Francesca Sagazio e l’ex coordinatore Antonio Plevano.

Francesco Di Federico è il nuovo coordinatore di Pianella, 45 anni, laurea in pubblicità e comunicazione d’impresa, e assume l’incarico con “grande entusiasmo ed onore ringraziando l’onorevole Guerino Testa e il presidente Cardelli per la fiducia accordata”. Gli altri componenti del direttivo sono: Maurizio Di Minco, Riccardo Pietrolungo, Remo Di Leonardo, Luciano Chiavaroli.

A Rosciano viene riconfermata Maurizia Sciarretta, già presidente della commissione Pari Opportunità della provincia di Pescara.

“Rinnovo con orgoglio il mio impegno sul territorio – dichiara Sciarretta – con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia e portare avanti le tematiche fondamentali per lo sviluppo e il benessere della zona, lavorando a stretto contatto con i cittadini”.

Il circolo di Moscufo ha eletto coordinatrice Daniela Nobilio, 38 anni, assistente amministrativo nell’assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo.

“Da 3 anni in politica – precisa Nobilio- prima in qualità di assessore e consigliere comunale e dopo come membro del direttivo provinciale. Il ruolo appena assunto mi rende fiera e al contempo aumenta l’impegno che intendo dedicare ai miei concittadini e alla mia terra”, conclude. Nobilio sarà affiancata da: Pasqualino Valloreo, Achille Orlando, Luigi Ciarcelluti, Stefano Orlando.