FDI: RINNOVATI COORDINAMENTI ALANNO, SCAFA-TURRIVALIGNANI-LETTOMANOPPELLO, BOLOGNANO

PESCARA – “Sabato e domenica scorsi sono stati rinnovati anche i coordinamenti cittadini di Fratelli d’Italia, ad Alanno, Scafa e Bolognano”.

Lo comunica in una nota il coordinatore provinciale, Stefano Cardelli, che ribadisce l’orgoglio “nel vedere entusiasmo e grande partecipazione in tutti i territori della provincia, a testimonianza della continua e uniforme crescita del partito”.

Il coordinatore del circolo di Alanno è Filippo Mariani, trent’anni, capogruppo in consiglio provinciale, consigliere comunale, oltreché responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia.

“La passione per la politica la coltivo da ragazzino – ha dichiarato Mariani – e l’interesse per la mia terra in particolare mi porta oggi ad essere sempre più impegnato con l’obiettivo di mettere a frutto numerosi progetti soprattutto sui temi della viabilità e dell’edilizia scolastica”.

Il neo eletto coordinatore del circolo intercomunale Scafa-Turrivalignani-Lettomanoppello è Maurizio Giancola, già sindaco di Scafa, consigliere comunale e responsabile del dipartimento Formazione.

“Sono felice della reiterata fiducia accordatami dai concittadini di Scafa – ha commentato – e la nostra attività sarà molto incentrata sulla valorizzazione, con tanto di studi e progettualità, delle aree dell’ex Ital Cementi-Sama e sulla completa definizione del nuovo distretto sanitario”.

Gli altri componenti del direttivo sono: Di Tomasso Pietro Antonio, Cantamaglia Luigi, Smarrelli Luca, Di Renzo Domenico, Centurione Matteo, Orbetti Thomas.

Infine a Bolognano, è stato eletto nuovo coordinatore Guido Di Bartolomeo, ex sindaco, consigliere comunale e responsabile regionale del dipartimento Legalità e Sicurezza.

“Il mio territorio – ha detto Di Bartolomeo – merita di essere governato con determinazione, coraggio e competenza, soprattutto nella consapevolezza della complessità dell’attuale quadro socio-economico. La stessa determinazione – ha rimarcato – dimostrata negli anni in cui ho amministrato il Comune. E’ un circolo che intende essere espressione di stabilità e forza e particolare impegno sarà dedicato al tema della sicurezza del cittadino, in tutte le sue espressioni, e alla valorizzazione del tessuto sociale, culturale e ambientale di Bolognano e delle sue frazioni”.

Gli altri componenti del direttivo sono: Adelaide Chiacchia, Maria Grazia D’Intino, Antonio Di Rico, Caterina La Barbera, Sergio Trabucco e Fabio Di Pietrantonio.