FDI: SIGISMONDI, “RIFLETTORI PUNTATI SULL’ABRUZZO, ESPORTIAMO MODELLO BUON GOVERNO IN EUROPA”

PESCARA – “Riflettori puntati su Pescara e l’Abruzzo, al centro del dibattito nazionale, un’attenzione alla nostra regione che caratterizza da sempre FdI. Otre 2.500 i delegati che stanno arrivando da ogni parte d’Italia, tutta la Nazione sta seguendo gli sviluppi di questa tre giorni che culminerà domani con l’intervento del premier Giorgia Meloni“.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, il senatore Etel Sigismondi, coordinatore regionale del partito, all’inizio della seconda giornata della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, dal titolo ‘L’Italia cambia l’Europa’, nelle strutture allestite sulla spiaggia davanti la nave di Cascella a Pescara.

In attesa dell’intervento del premier Meloni, previsto per domani, saranno presenti tutti i leader del centrodestra, a cominciare dai vicepremier Antonio Tajani di Fi, Matteo Salvini della Lega, Maurizio Lupi di Noi Moderati e Lorenzo Cesa dell’Udc.

“C’è un parallelismo tra Governo regionale e Governo Meloni – ha sottolineato Sigismondi – Non è un caso che con FdI al governo sia la regione che nazione sono cambiate. In Abruzzo, dove abbiamo raggiunto per la prima volta il traguardo dello storico secondo mandato, con la guida del presidente Marco Marsilio, si è tornato a parlare di infrastrutture, di edilizia sanitaria, tutti gli inidici economici sono positivi. Con Meloni al Governo gli italiani sono tornati ad essere orgogliosi di appartenere a questa Nazione. L’Italia ha riconquistato autorevolezza a livello internazionale, questo è il nostro patrimonio. Partendo da queste esperienze, vogliamo portare lo stesso cambiamento anche in Europa”.

E ancora: “Rispetto alle critiche sulla mancanza di una classe dirigente, abbiamo dimostrato di averne una forte e di essere gli unici a raggiungere questi risultati. Quando siamo messi alla prova del governo del territorio riusciamo sempre a guadagnare la fiducia dei cittadini”.

In merito all’atteso annuncio del premier Meloni su una possibile candidatura alle Europee: “Aspettiamo il suo intervento per capire quale sarà la sua decisione. Le elezioni sono un banco di prova importante per tutta l’Italia, crediamo molto nell’Europa e la vogliamo più politica, meno burocratica e meno ideologizzata. Abbiamo assistito ad una pericolosa deriva su diversi temi, primo tra tutti l’Ambiente, con auto e case green. Questo sarà un passaggio molto importante, perché dall’Ue arrivano direttive che hanno ricadute dirette sugli italiani e noi vogliamo esportare il modello Italia anche in Europa, c’è bisogno di FdI per dare più forza alla nostra Nazione”, ha concluso Sigismondi.