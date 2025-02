AVEZZANO – Proseguono in Abruzzo i circoli congressuali di Fratelli d’Italia con particolare attenzione ai capoluoghi di provincia e ai comuni più grandi: domani, domenica 23 febbraio, toccherà ad Avezzano.

Ancora una volta, come nei precedenti congressi, ci sarà una candidatura unitaria. Secondo quanto appreso, infatti, sarà Pierfrancesco Mazzei il nuovo coordinatore cittadino.

La nomina verrà ufficializzata domani e l’appuntamento è alle 10:30, presso l’Hotel della Piana in via Tiburtina Valeria 112/700. Il congresso sarà presieduto dal consigliere regionale, nonché coordinatore provinciale di Teramo, Marilena Rossi.

Mazzei, 38 anni, nello staff di FdI in Consiglio regionale, prenderà il posto di Roberto Alfatti Appetiti, 56 anni, giornalista dell’ufficio stampa della Giunta regionale, che rimarrà componente del Comitato.

Il futuro coordinatore è vicino al capogruppo in Consiglio, Massimo Verrecchia, che con il senatore Guido Liris ha la maggioranza dei tesseramenti di FdI in provincia dell’Aquila.

Per quanto riguarda gli altri coordinamenti nelle principali città, l’ultimo in ordine di tempo, la settimana scorsa, è stato quello dell’Aquila, dove è stata eletta coordinatrice la componente della segreteria provinciale Daniela Ianni, data sempre in quota del senatore ed ex vicesindaco Liris. Il giorno prima, a Teramo, è stato rieletto per acclamazione il coordinatore cittadino Maurizio Di Sabato, generale dell’Aeronautica militare in pensione. Nelle scorse settimane sono stati eletti a Pescara Andrea Cocchini, e a Chieti Giuseppe Giampietro.