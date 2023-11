FDI: VITTORINI NOMINATO RESPONSABILE DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZA

L’AQUILA – “Livio Vittorini è stato nominato responsabile del dipartimento regionale Economia e Finanza di Fratelli d’Italia”.

Lo rende noto il senatore e segretario regionale, Etelwardo Sigismondi.

“D’intesa con i vice coordinatori, Guido Quintino Liris e Guerino Testa, abbiamo attribuito tale incarico per un’area di interesse tra le più strategiche per il partito – evidenzia Sigismondi – considerata la materia così rilevante per i territori e per la Nazione. Sotto la regia nazionale del presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, infatti, il dipartimento assume un ruolo di grande importanza, di studio e programmazione, anche alla luce delle importanti riforme che il governo sta compiendo”.

“Vittorini – prosegue il senatore – 39 anni, aquilano, ha il curriculum giusto: funzionario di banca e laureato in Scienze Bancarie e Finanziarie con Master di specializzazione nella Scuola di Alta Direzione dell’Università Luigi Bocconi in Wealth Management a Milano, già analista Junior presso la prestigiosa società di Consulenza americana Price Waterhouse Coopers, ed è attualmente consigliere comunale a L’Aquila, con delega alla valorizzazione dell’Aeroporto dei Parchi e agli incentivi delle imprese del cratere 2009, e presidente della I commissione consiliare Programmazione e bilancio. A lui auguriamo buon lavoro, certi che la sua professionalità sarà una risorsa preziosa”.

“Ringrazio i vertici regionali per la fiducia accordatami – è il commento di Vittorini – è una funzione importante e sono pronto a mettere a disposizione le mie competenze e il mio impegno nonché a confrontarmi con le singole realtà dei territori abruzzesi e con l’onorevole Osnato, per individuare misure di respiro nazionale finalizzate ad un ulteriore crescita e sviluppo della nostra regione”, conclude.