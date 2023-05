FEBBO REPLICA ANCORA A D’ALFONSO: “FUGGITO DALLA REGIONE PER UNA COMODA POLTRONA IN PARLAMENTO”

CHIETI – “Anche questa volta l’onorevole D’Alfonso, da abile paroliere, dimostra come stia vivendo un momento di grande frustrazione. Posso constatare che ormai ha perso potere e influenza ma del resto questo processo era iniziato ben prima, allorquando era presidente, poi “fuggitivo”, con una scarsa influenza sui tavoli romani e successivamente come “semplice” parlamentare. Ha dovuto infatti incassare la sconfitta all’ultimo congresso a opera del segretario Fina e della corrente Schlein e oggi appare ormai abbandonato anche dai suoi fedelissimi amministratori regionali e comunali”.

Così in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo, replica ancora al deputato dem, cion cui ha ingaggiato un lungo e duro scontro dialettico a distanza.

“Continua ad annunciare documenti scottanti e domande al veleno ma onestamente sta riducendo questo confronto a una barzelletta e (s)parlando dei debiti del Comune di Chieti prova a buttarla in caciara – aggiunge Febbo -. D’Alfonso sa bene che io non scappo dalla mia Città e non l’ho mai fatto anzi, la storia recente lo ha dimostrato e ha certificato come abbia pagato sulla mia pelle le scelte compiute, seppur legittime e corroborate dai fatti, essendo stato anche penalizzato in certi frangenti. Ho sempre agito per l’interesse di Chieti, questo me lo riconosco, e non ho bisogno di spiegarlo all’onorevole D’Alfonso che per sue motivazioni, facilmente desumibili, ha preferito abbandonare il ruolo di governatore della Regione per sedere su una più comoda e calda poltrona”.