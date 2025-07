FEBBRE WEST NILE: COMUNE PESCARA CONVOCA INCONTRO CON ASL E AMBIENTE SPA

PESCARA – E’ stato convocato per mercoledì prossimo, dall’assessore Cristian Orta, un incontro in Comune di Pescara con i rappresentanti della Asl e di Ambiente spa per affrontare il tema della febbre West Nile in relazione ai possibili interventi da effettuare in città, partendo da una analisi della situazione esistente. Ne dà notizia l’assessore Orta mettendo in evidenza che “a Pescara non ci sono stati segnalati in alcun modo episodi legati alla zanzara portatrice di West Nile, tuttavia a scopo cautelativo e preventivo il Comune e la società Ambiente spa hanno già attivato procedure dedicate di prevenzione”.

La riunione è stata convocata “per analizzare più a fondo il tema e nel frattempo stiamo predisponendo un incremento straordinario delle attività di disinfestazione antilarvale e di posizionamento di pasticche larvicide in diversi punti della città, interventi che vanno ad aggiungersi a quelli ordinari di disinfestazione che Ambiente spa svolge a cadenza regolare.

C’è attenzione su questo tema, particolarmente sentito nel nostro Paese a seguito dei contagi e dei decessi, e il dialogo con la Asl è costante per promuovere misure mirate ed efficaci”, dice Orta.