“FEDELTA’ AL LAVORO 2022”: AL VIA CERIMONIA PREMIAZIONE DA CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO

TERAMO – Oltre alle tradizionali categorie in concorso e alla sezione speciale dedicata alle imprese antiche, sono previsti quest’anno anche dei premi speciali da destinare a personalità di spicco, che si sono particolarmente distinte per la capacità di rappresentare i territori dell’Aquila e di Teramo.

In occasione delle celebrazioni dedicate al premio storico “Fedeltà al lavoro e del progresso economico”, promosso dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, domenica 3 dicembre, alle 9, a Teramo, in via Savini, presso la sede dell’ente camerale, si terrà la cerimonia di premiazione di 34 imprese della provincia teramana con oltre 25 e 50 anni di attività e di 13 dipendenti pubblici e privati con oltre 25 anni di servizio.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale facebook della Camera di commercio Gran Sasso, al link: https://fb.me/e/4FdatOm3t