FEDELTA’ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO: PREMIATE AZIENDE DI CHIETI E PESCARA, L’ELENCO

PESCARA – “Da ragazzo vidi gli occhi lucidi di mio padre umiliato e offeso sul lavoro, e ancora oggi non capisco perché si debba umiliare ed offendere, ma ispirato dal dolore che lessi in quegli occhi decisi che il sogno della mia vita sarebbe stato quello di vivere e lavorare per la dignità morale ed economica dell’essere umano”.

Con questo potente messaggio di Brunello Cucinelli, scelto dalla Camera di Commercio e letto dall’attore teatrale Edoardo Oliva, si è aperta, in un padiglione Becci stracolmo di persone, la trentanovesima edizione del premio Fedeltà al lavoro ed al progresso economico.

Sono stati premiati 59 lavoratrici e lavoratori, tra dipendenti, iscritti agli ordini professionali, inventori di brevetti di pubblica utilità che “con correttezza, dignità ed integrità hanno creato, con il loro lavoro, progresso”, le parole del presidente Gennaro Strever.

“Oggi è un giorno di festa – ha continuato – ed io, insieme alla giunta ed al consiglio camerali, desidero festeggiare con voi. Voi che avete contribuito, un pezzetto alla volta, a costruire il benessere di cui tutti godiamo. Voi che, anche con il più umile dei lavori, siete riusciti a costruire la più grande delle imprese”.

A seguire, sul palco, il sindaco Carlo Masci che riprendendo le parole di “capitalismo umanistico” di Cucinelli ha invece parlato, di “Umanesimo digitale” ricordando la celerità con la quale il territorio ha saputo reagire alla pandemia accelerando quel processo digitalizzazione su cui Comuni ed imprese erano indietro da troppo tempo.

Paolo De Cesare, vice sindaco di Chieti: “Un appuntamento importante della Camera di Commercio Chieti Pescara che certifica l’operosità delle nostre aziende e dei nostri lavoratori”.

Dopo il conferimento dei premi ai 59 lavoratrici e lavoratori, è stato invece il turno delle imprese longeve e dei premi speciali alla chirurga pediatrica Mariagrazia Andriani ed al presidente dell’associazione Pro emigranti abruzzesi Giovanni Pretoro.

Le quattro imprese longeve (quelle che abbiano, cioè, almeno 60 anni di attività ininterrotta) sono: Armatori e Pescatori Società Cooperativa, con sede a Ortona; Di Leonardo Luigi e Figli S.a.s., con sede a Chieti; Rag. Ernesto Vianello S.p.A., con sede a Pescara; Sabatino Di Properzio S.r.l., con sede a Pescara.

