FEDERAZIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE: RINNOVATE LE CARICHE IN PROVINCIA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Rinnovate nella seduta di ieri sera, venerdì 16 giugno, le cariche per gli organismi provinciali della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg). Importante l’affluenza dei partecipanti nelle sedi predisposte per le elezioni, che hanno espresso un voto compatto sulle liste. Sono stati eletti: il presidente, i componenti del Consiglio, i rappresentanti dei distretti, i revisori dei conti e i probiviri, che resteranno in carica per il quadriennio 2023-2027.

Per quanto riguarda le cariche rinnovate nel corso della seduta di ieri, è stato eletto presidente Giancarlo Rossetti. Mauro Belmonte, Maurizio Cacchioni e Pierfranco De Grandis sono stati eletti, rispettivamente: rappresentante del distretto dell’Aquila, rappresentante del distretto di Sulmona e rappresentante del distretto di Avezzano.

Nel Consiglio direttivo sono stati eletti: Vito Albano, Alessia Aromatario, Diego Baldanza, Domenico Barbati, Berardino Bruno, Pasquale Cambise, Riccardo Cervellini, Roberto De Santis, Glauco Di Fonso, Walter Lapenna, Alessandra Persia, Roberto Proietti, Tullia Tomassetti, Valeria Zurlo.

Per quanto riguarda i revisori dei conti, eletti: Roberto Di Cesare, Andrea Favoriti, Adelchi Mucciante, Luisa Sefora Di Serafino (supplente).

Eletti probiviri: Mauro Daniele, Maria Rita De Rosa, Ilaria Vischetti. Venerdì 23 giugno ci sarà la riunione del Consiglio direttivo per eleggere il segretario, il vicesegretario, il tesoriere e gli altri organismi, che si riuniranno a loro volta per eleggere al loro interno il presidente.