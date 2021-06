FEDERCASA: NASCE COORIDNAMENTO ATER ABRUZZESI, CECI PRESIDENTE, “ELEVARE NUMERO E QUALITA’ ALLOGGI”

TERAMO – Nasce Federcasa Abruzzo, comitato di coordinamento regionale delle Aziende Territoriali di Edilizia Pubblica.

Nel corso dell’assemblea costituente è stata nominata presidente Maria Ceci, attualmente presidente dell’Ater di Teramo, alla carica di Vice Presidente è stato nominato Antonio Tavani, attualmente Presidente dell’Ater di Chieti. Per il supporto alla gestione ed alle iniziative istituzionali della Federcasa Abruzzo è stato nominato, Segretario Generale, Giuseppe D’Alessandro.

Il presidente Ceci afferma che “Federcasa Abruzzo rappresenta l’articolazione territoriale della Federazione Italiana per la Casa che aggrega in tutta Italia 74 aziende territoriali e che gestisce 806 mila alloggi dove vivono circa 2,2 milioni di abitanti”. Obiettivi principali della Federcasa Abruzzo saranno quello di condividere tra le Ater abruzzesi buone prassi nella gestione efficiente delle aziende casa, realizzare progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico, creare un gruppo di lavoro per attrarre finanziamenti nazionali ed internazionali di concerto con la Regione Abruzzo e le Ater abruzzesi, soprattutto in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero il Piano, quale parte del programma Next Generation EU, da 750 miliardi di euro condiviso dal Governo italiano con l’Unione Europea anche per fronteggiare la crisi della pandemia”.

“Il diritto ad una casa energeticamente innovativa, sicura e ad un canone d’affitto equo e sostenibile sono le necessità delle giovani coppie, degli anziani e delle famiglie più fragili cui le Istituzioni e le Ater abruzzesi sono chiamate a rivolgere le proprie attenzioni e, proprio per questo la nascita di Federcasa Abruzzo vuole rappresentare un ulteriore strumento per azioni e sinergie interistituzionali, da parte delle Ater abruzzesi impegnate a riqualificare quartieri e migliorare la qualità della vita degli inquilini”, prosegue Ceci.