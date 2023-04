FEDERFARMA TERAMO: RINNOVATE CARICHE DIRETTIVE, DI MATTEO DI MATTEI ELETTO PRESIDENTE PER 3 ANNI

TERAMO – Si sono svolte ieri le elezioni per il rinnovo delle cariche direttive della Federfarma Teramo per il triennio 2023/2026, con ottimi risultati in termini di partecipazione delle farmacie Associate.

La composizione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri della Federfarma Teramo, per il triennio 2023/2026, a seguito dell’Assemblea elettiva e del primo Consiglio Direttivo convocato per la ripartizione delle cariche in data 12 aprile 2023, risulta essere la seguente: Consiglio direttivo Presidente Dr. Oreste Di Matteo Di Mattei, Vice Presidente -Vicario Responsabile Comitato Rurali Dr. Ottavio Pomilio, Segretario Dr.ssa Rosella Del Vomano, Tesoriere Dr.ssa Giovanna Castagna, consigliere Dr. ssa Beatrice Di Pierro, Consigliere Dr. Giuliano Merlini, Consigliere Dr. Tommaso Maria Zuccarini, Collegio sindacale – revisori, Presidente Dr.ssa Francesca Laviano Componente Titolare Dr.ssa Rossella Di Felice, Componente Titolare Dr.ssa Giovanna Esposito Componente Supplente Dr.ssa Isabella Celli, Componente Supplente Dr.ssa Stefania Di Clemente, Probiviri: Dr. Luigi Colleluori, Dr.ssa Egle Guasti, Dr. Pierluigi Patroni.

Il Presidente Di Mattei Di Matteo, coglie l’occasione per ringraziare il Presidente uscente, nonché Collega ed Amico Dr. Carlo Zuccarini, “per l’encomiabile, costante impegno e dedizione nell’assolvimento delle sue funzioni e tutti i Colleghi che hanno voluto dare fiducia al nuovo Direttivo”.