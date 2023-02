FEDERLIBERTAS L’AQUILA: UN WEEKEND DI SUCCESSI

L’AQUILA – Weekend di successi per L’Asd Cam Federlibertas L’Aquila, che sabato 11 febbraio al Palasport di Lanciano ha partecipato alla prima prova del Campionato Federale Regionale Silver LA-LB ed LC di Ginnastica ritmica conquistando ben 3 podi e altri buoni risultati.

Di seguito riportiamo la nota della Federlibertas L’Aquila.

Medaglia d’oro e quindi titolo di campionessa regionale per Aurora Turco con i due esercizi con la palla ed il nastro; prima classificata alla fune e secondo gradino del podio al cerchio per Aurora Peretti; medaglia di bronzo per la giovanissima Giorgia Colista alla sua prima esperienza con la combinazione dei due esercizi corpo libero e palla e sesta posizione per Sofia Petronio al corpo libero e palla anche lei giovanissima ginnasta alla prima competizione agonistica.

E ancora il sesto posto per Ludovica Peretti con il corpo libero e palla, quarta posizione per Giulia Olivieri con i due esercizi fune e cerchio e 12esimo posto per Sara Cipriani che ha eseguito due esercizi con il cerchio e la palla che ha eseguito due esercizi con il cerchio e la palla.

Complimenti a loro e alle tecniche Mara Iapadre, Nathalia Serrano ed Elisa Scarsella.

Domenica 12 febbraio, poi, è stato il turno del Concorso StarDance Csain Lazio al Teatro Italia di Roma che ha visto impegnate le ragazze delle danze coreografiche e dell’hip-hop.

Questi i risultati.

Primo posto per Veronica Cappelli e Giada De Luca nel duo senior show latin; terza posizione per Francesca Sevi nell’assolo allievi show latin, altra terza posizione per le Allieve dei balli di gruppo nello show dance, complimenti a loro e all’insegnante Elisa Ciammetti e medaglia di bronzo anche per il gruppo allieve Sister Hood, con la performance di hip-hop e infine quarto postosto per il gruppo junior Shoganai anche loro con la performance di hip- hop.

“Complimenti a tutte le nostre ragazze e alle loro insegnanti Vanessa Turavani e Aurora Panepucci. Soddisfazione e orgoglio per questo primo appuntamento competitivo che da il via a quello che spero sarà un anno ancora pieno di altri successi”, si legge nella nota della Federlibertas L’Aquila.