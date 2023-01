FEDERPARCHI: PRESIDENTE PARCO SIRENTE-VELINO FRANCESCO D’AMORE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

L’AQUILA – I Parchi e l’Agenda 2030 al centro del Congresso Federparchi tenutosi a Roma il 25 e 26 gennaio.

La Federazione italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali ha rinnovato il proprio Consiglio direttivo. Una sola la lista presentata, “Continuità e Innovazione”, e per l’Abruzzo c’è un’importante novità: il presidente del Parco regionale Sirente Velino Francesco D’Amore, già sindaco di Fagnano Alto, ufficialmente nominato nel Consiglio Direttivo.

D’Amore è l’unico rappresentante di un’area protetta abruzzese ad entrare nel Direttivo di Federparchi Italia che, nell’appuntamento congressuale appena concluso, ha tracciato gli obiettivi di sostenibilità e tutela della biodiversità previsti dall’Agenda 2030.

Il rinnovo delle cariche del direttivo è arrivato dopo il voto favorevole al bilancio preventivo per il 2023 dello scorso 29 novembre 2022.

Questi i nominativi degli eletti: Agostino Agostinelli, esperto in gestione delle Aree protette, Lidia Bai, presidente Parco nazionale Colline Metallifere, Giuseppe Barra, presidente Parco regionale Campo dei Fiori, Gaetano Benedetto, membro dell’associazione WWF, Donatella Bianchi, presidente Area marina protetta Cinque Terre, Daniele Buschiazzo, presidente Parco regionale Beigua, Cristina Chiappa, presidente Parco del Ticino Lombardo, Francesco D’Amore, presidente Parco regionale Sirente Velino, Annalisa Di Lenardo, presidente Parco regionale Prelati Giulie, Walter Ferrazza, presidente Parco regionale Adamello Brenta, Salvatore Gabriele, presidente Parco nazionale Pantelleria, Moreno Gasparini, presidente Parco regionale Delta Po Veneto, Marco Katzemberger, esperto in Gestione delle Aree protette, Rocky Malatesta, presidente Area marina protetta Torre Guaceto, Aida Morelli, presidente Delta Po Emilia Romagna, Antonio Nicoletti, Associazione ambientalista Legambiente, Domenico Pappaterra, presidente Parco nazionale Pollino, Simone Rusci, presidente Parco regionale Maremma, Luca Santini, presidente Parco Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Luigi Spadone, presidente Parco nazionale Val Grande, Andrea Spaterna, presidente Parco nazionale Sibillini, Francesco Tarantini, presidente Parco nazionale Alta Murgia, Carmela Vaccaro, Associazione ambientalista Cai.