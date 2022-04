FEDERSCHERMA ABRUZZO: LA SCIABOLATRICE MANUELA SPICA BRONZO A SQUADRE AI MONDIALI DI DUBAI

DUBAI – Si chiude il programma di sciabola ai Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022 ed arriva una medaglia di bronzo nella prova femminile a squadre Under 20 per l’atleta abruzzese Manuela Spica che, assieme alle compagne Carlotta Fusetti, Lucia Stefanello e Mariella Viale è salita sul terzo gradino del podio.

Le azzurre hanno superato facilmente i primi due turni vincendo per 45-32 su Hong Kong nei sedicesimi di finale e per 45-30 con la Bulgaria negli ottavi.

Ai quarti il match più duro contro la Corea, gestito punto a punto fino a metà gara, quando poi le ragazze del CT Zanotti hanno messo una marcia in più e hanno allungato fino al 45-33: determinante in questo assalto l’apporto di Manuela Spica che ha piazzato un parziale di 5-1 alla coreana Youmin Kim nel momento cruciale. In semifinale contro l’Ungheria partenza ad handicap per le azzurre, ritrovatesi sotto di 9 stoccate, poi c’è stato un tentativo di rimonta che però si è fermato sul 45-43 in favore delle magiare. Nel match per il terzo gradino del podio le azzurre hanno incontrato il Messico conducendo in scioltezza fino al 45-36 finale.

Manuela Spica, cresciuta nella ASD Scherma Club Gymnasium ed attualmente tesserata per il Frascati Scherma, commenta così la medaglia: “È stata una gara davvero intensa ed impegnativa sin dai primi turni ma noi siamo state sempre molto unite dimostrando grande compattezza: peccato per la semifinale con l’Ungheria perché avevamo recuperato e stavamo per fare l’impresa ma alla fine abbiamo ceduto per due stoccate. Dedico questa medaglia in primis alla mia famiglia, ai Maestri che ci hanno sostenuto ed in particolare al mio Maestro Andrea Aquili”.

“Complimenti a Manuela Spica per l’importante risultato sportivo ottenuto oggi a Dubai. Ci sono infatti anche le stoccate dell’atleta abruzzese nella medaglia di bronzo conquistata dalla squadra italiana nei Mondiali under 20 di sciabola. Alla giovane atleta il mio augurio di continuare a divertirsi raggiungendo traguardi sempre più ambiziosi”, le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

MONDIALI GIOVANI E CADETTI 2022 – SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE UNDER 20 – Dubai, 4 aprile

FInale

Francia b. Ungheria 45-41

Finale 3°/4° posto

ITALIA b. Messico 45-36

Semifinali

Ungheria b. ITALIA 45-43

Francia b. Messico 45-43

Quarti

ITALIA b. Corea 45-33

Ungheria b. Stati Uniti 45-40

Messico b. Singapore 45-42

Francia b. Turchia 45-29

Ottavi

ITALIA b. Bulgaria 45-30

Sedicesimi

ITALIA b. Hong Kong 45-32

Classifica (27): 1. Francia, 2. Ungheria, 3. ITALIA, 4. Messico, 5. Stati Uniti, 6. Turchia, 7. Corea, 8. Singapore.