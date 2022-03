FEDERSCHERMA, L’ABRUZZESE MANUELA SPICA AI CAMPIONATI MONDIALI GIOVANI A DUBAI

ROMA – È ormai iniziato il conto alla rovescia per i Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022, in programma dal 2 al 10 aprile, che segnano il ritorno degli Azzurrini sulla ribalta della kermesse iridata a tre anni di distanza dall’edizione di Torun 2019.

Come in occasione dei recenti Campionati Europei di categoria, disputati a Novi Sad, sulla ribalta iridata sarà ancora di scena la sciabolatrice abruzzese Manuela Spica, attualmente tesserata per la società Frascati Scherma, che nella rassegna continentale in Serbia ha conquistato la medaglia di bronzo a squadre nella categoria Under 20.

Spica è attesa dalla prova individuale di sciabola femminile Giovani sabato 2 aprile, giornata inaugurale dei Campionati del Mondo, mentre lunedì 4 aprile tornerà in pedana per la prova a squadre.