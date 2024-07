“FELICE DI LAVORARE PER IL BENE DELLA MIA CAMPLI”, TORNA A CASA QUARESIMALE, EX ASSESSORE REGIONALE

TERAMO -“Certo, non nascondo la delusione di aver mancato la rielezione alle regionali perché da assessore ho fatto un grande lavoro sul sociale, la formazione, i centri per l’impiego, e volevo portare a termine gli obiettivi prefissati. Ma è inutile guardare al passato: ora sono concentrato orgogliosamente nel mio nuovo ruolo, determinato a dare il massimo per la mia Campli e i camplesi”.

Nuova avventura per Pietro Quaresimale, ex assessore regionale della Lega, non rieletto alle elezioni di marzo, nonostante i 5.596 voti, in provincia di Teramo, e che l’8 e 9 giugno si è ripreso una rivincita, seppure in scala minore, alle comunali della sua Campli, al fianco del confermato Federico Agostinelli, area Fratelli d’Italia, che ha sconfitto l’ingegnere Fabiana Mariani, sorella del consigliere regionale del Pd, Sandro Mariani. Quaresimale ha preso 578 su 2.884 voti ed è stato nominato assessore con deleghe alla Ricostruzione, Pnrr, Urbanistica ed Eventi, nella giunta di Agostinelli, che era stato assessore di Quaresimale, già sindaco di Campli.

“Sono già al lavoro, con tanti incontri e riunioni con gli uffici – spiega nell’intervista -. Non vedo l’ora di mettere a frutto la mia esperienza, per continuare un percorso di crescita che era partito con la mia amministrazione e poi proseguita con il sindaco Agostinelli. La priorità è sicuramente quella del completamento della ricostruzione, ci sono poi i fondi del Pnrr da utilizzare presto e bene per chiudere i cantieri, snellendo nel limite del possibile le procedure. E poi ci sono gli eventi fondamentali per una città come Campli che è una forte vocazione turistica sempre crescente. A breve presenteremo un cartellone di altissimo livello che si affiancherà all’iniziativa ormai celebri come la sagra della porchetta italica”.

Quaresimale sotto le insegne della Lega fu nel 2019 tra i più votati in regione, con 8.838 preferenze, e questo gli valse l’assessorato, pesante, al Sociale, all’Università e all’Istruzione. Il 10 marzo complice il declino della Lega, ha preso comunque 5.596 voti, non sufficienti per la rielezione, di cui 918 nella sua Campli, molti per un comune di 6.630 abitanti, battuto però nel derby casalingo con 932 voti da Mariani. E inizialmente si era sparsa la voce, che Quaresimale, scottato dall’insufficiente sostegno del centrodestra, fosse pronto a correre contro il sindaco uscente di Fdi, come civico, appoggiato anche dal centrosinistra. Poi il rientro nei ranghi del centrodestra.

Spiega ora Quaresimale: “È accaduto semplicemente che ho avuto delle interlocuzioni al fine di sondare il terreno e vedere se era percorribile una mia diretta candidatura a sindaco e ho parlato con tutti. Poi però è prevalsa la scelta di affiancare il sindaco uscente, che ha ben operato è che è in piena linea di continuità anche con la mia amministrazione”.

Assicura poi che sbollita la rabbia e la delusione per il modesto risultato della Lega in Abruzzo in provincia di Teramo, e su “tradimenti” di esponenti locali del partito, “i rapporti sono buoni il resto nella lega l’obiettivo è di far crescere il partito in provincia di Teramo al fianco del nuovo commissario Sabrina Bocchino“.