FEMMINICIDIO A LETTOMANOPPELLO: DOMANI I FUNERALI DI CLERIA MANCINI, LUTTO CITTADINO

LETTOMANOPPELLO – Lutto cittadino domani, mercoledì 15 ottobre, a Lettomanpppello, in concomitanza con i funerali di Cleria Mancini, la 66enne uccisa giovedì scorso dall’ex marito, Antonio Mancini, 69enne, nel comune del Pescarese.

Lo ha disposto il sindaco, Simone D’Alfonso, “in segno di profondo cordoglio e partecipazione al dolore che ha colpito la famiglia Mancini e l’intera comunità”.

Le esequie verranno celebrate alle 16:30 nella chiesa della Beata Vergine.

L’ordinanza del primo cittadino è stata firmata anche “considerato il profondo sentimento di commozione e vicinanza espresso dalla cittadinanza”, per “interpretare e rappresentare i sentimenti dell’intera popolazione” e quale “segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia e di tutta la comunità”.

Durante la giornata del lutto cittadino, si legge, “saranno esposte le bandiere negli edifici pubblici a mezz’asta; è invitata la cittadinanza, le attività commerciali, le associazioni e le istituzioni scolastiche ad esprimere, nella forma ritenuta più opportuna, la propria partecipazione al cordoglio e al raccoglimento in memoria della nostra concittadina”.