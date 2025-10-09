LETTOMANOPPELLO – Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima è una donna che sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dall’ex marito.

L’uomo, Antonio Mancini, 69enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato poco fa dopo essere fuggito e barricato in un bar di Turrivalignani, a circa quattro chilometri dal luogo dell’omicidio.

Da lì avrebbe sparato alcuni colpi di pistola all’impazzata e poi è stato bloccato e arrestato.

L’omicidio è avvenuto davanti ad alcuni passanti; sul posto per soccorrere la donna gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

A intervenire sono stati i carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara.