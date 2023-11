FEMMINICIDIO CASOLI: 9 COLTELLATE INFERTE A MICHELE FAIERS, UNA LETALE

CASOLI – Nove violenti fendenti, inferti con ferocia, sia di spalle che di fronte, e una di esse ha bucato il polmone e reciso l’aorta, causando lo shock emorragico che l’ha uccisa.

Sono i primi elementi che emergono dall’autopsia, effettuata oggi all’ospedale di Fermo, perché sulla salma è stata riscontrata un’infezione da Covid, sul corpo della donna inglese Michele Faiers, 66 anni, uccisa nel proprio casolare, in località Verratti di Casoli (Chieti).

Gli esami sulla salma, durati oltre tre ore, sono stati eseguiti dal medico legale Pietro Falco.

Dell’assassinio è accusato il convivente e connazionale Michael Whitbread, 74 anni, attualmente in stato di fermo in Inghilterra, in custodia nel carcere di Wandsworth.

La donna, stando ai tagli trovati su una mano e sulla braccia, ha cercato di difendersi. L’uomo deve rispondere di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di convivenza. In Italia è difeso d’ufficio dall’avvocato Massimiliano Piacentino Sichetti, presente all’autopsia con il proprio consulente medico, Viscardo Murri.

C’erano poi i carabinieri della Procura di Lanciano. L’inchiesta è seguita dal procuratore capo Mirvana Di Serio. Non c’era nessuno in rappresentanza delle quattro figlie della vittima, parti lese.

La donna è stata trovata morta lo scorso primo novembre da un’amica connazionale allarmata dal fatto che non rispondesse al telefono da tre giorni. Il delitto era infatti avvenuto la notte tra il 28 e 29 ottobre e, stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, subito dopo il convivente è fuggito in automobile in Inghilterra, dove è stato fermato in casa della figlia. L’uomo nega di aver compiuto il delitto sostiene di essere tornato in Gran Bretagna per far visita ai familiari e che era pronto a rientrare in Abruzzo, avendo già il biglietto.