FEMMINICIDIO A LETTOMANOPPELLO: CANONICO (LEGA), “NESSUNA DONNA DEVE SENTIRSI SOLA”

LETTOMANOPPELLO – “La tragedia avvenuta a Lettomanoppello (Pescara) ci lascia sgomenti. Un altro femminicidio, l’ennesimo, che colpisce profondamente e che ci ricorda quanto sia urgente agire. Come Dipartimento provinciale Pari Opportunità della Lega Pescara esprimo il più sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima”.

Così Manuela Canonico, responsabile provinciale del Dipartimento Pari Opportunità della Lega. “La violenza sulle donne è una piaga, che colpisce anche le giovanissime. Per questo – aggiunge Canonico – è fondamentale rafforzare l’educazione civica, sociale e culturale, soprattutto tra i ragazzi. Rispetto, parità e collaborazione devono essere i pilastri su cui costruire un futuro migliore, senza più vittime innocenti. La Lega è in prima linea da anni con strumenti concreti: dal Codice Rosso rafforzato alla nuova norma contro l’inquinamento delle prove nei femminicidi. Ma da sole le leggi, per quanto importantissime, non bastano. Serve un cambiamento culturale profondo, che coinvolga istituzioni, famiglie e società civile. Nessuna donna deve sentirsi sola. Nessun bambino deve più essere testimone di tanta crudeltà”.