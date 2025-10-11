FEMMINICIDIO LETTOMANOPPELLO: LUNEDI’ LA CONVALIDA DELL’ARRESTO DI MANCINI

PESCARA – Si terrà lunedì 13 ottobre, alle ore 9, al carcere di Pescara, la convalida dell’arresto di Antonio Mancini, il 69enne arrestato per l’omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e il tentato omicidio del nipote 12enne, avvenuti giovedì pomeriggio a Lettomanoppello, nel Pescarese.

All’uomo vengono contestati, tra gli altri, i reati di omicidio e tentato omicidio aggravati perché commessi nei confronti di un familiare, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Mancini è assistito dall’avvocato d’ufficio Marcello Cordoma, ma nelle prossime ore potrebbe nominare un legale di fiducia.

Intanto l’autopsia, eseguita ieri dal medico legale Davide Girolami, su incarico del pm Giuliana Rana, ha confermato che la donna è morta a causa di un solo colpo che ha raggiunto il cuore.