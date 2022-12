CHIETI – Forti dubbi vengono espressi sul reale movente dell’omicidio nell’ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della custodia cautelare in carcere per Giovanni Carbone, il 39enne originario di Matera, che lunedì scorso ha ucciso a Miglianico (Chieti) la compagna Eliana Maiori Caratella, 41 anni.

Per il Gip del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis, si devono e possono fare “approfondimenti, anche prendendo spunto dai precedenti pendenti, sulla reale natura dei rapporti fra l’indagato e la vittima, e tra la coppia e i familiari di lei”, i quali appaiono descritti da Carbone in maniera “semplicistica, superficiale e del tutto autoreferenziale”.

Quanto all’affermazione di Carbone resa mentre si costituiva in caserma, secondo cui doveva uccidere anche il marito di Caratella alle 17.30 dello stesso giorno, mandandogli un messaggio con il telefonino di lei, l’uomo, nel corso dell’udienza di convalida, ha in realtà evidenziato che non era questa la sua intenzione. Ha sostenuto infatti di non avere mandato alcun messaggio dal telefono della donna per attirare il

marito in un’imboscata e che non voleva lasciare i due bambini, dopo aver ucciso la madre, senza il padre.

Secondo il Gip vi è l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione da parte di Carbone, che ha diversi precedenti, di gravi delitti con uso di armi e di violenza contro la persona, un soggetto espressivo di estrema pericolosità, mentre non c’è il pericolo di fuga ravvisato nella fase dell’iniziale fermo.

Il gip ha convalidato il fermo di indiziato di delitto come arresto obbligatorio in flagranza di detenzione illecita di arma da guerra, ovvero la Beretta 9×21 utilizzata per commettere l’omicidio, ed ha applicato la custodia cautelare in carcere a Lanciano.

L’uomo è accusato di omicidio volontario, detenzione illecita di arma da guerra e ricettazione dell’arma.

Nell’interrogatorio reso ieri durante l’udienza di convalida in videoconferenza, Carbone, che è difeso dall’avvocato Franca Zuccarini di Chieti, ha sostenuto di aver sparato per porre fine alle loro sofferenze e che subito dopo era sua intenzione suicidarsi, senza trovare il coraggio di farlo. Coraggio che invece avrebbe trovato con più facilità quando si è trattato di ammazzare la donna.

Queste “sofferenze” di cui parla Carbone, secondo quanto emerge dall’ordinanza, sarebbero riconducibili alla ostilità manifestata dal marito della vittima, dal quale la Caratella si stava separando, e dal fratello e dalla sorella della donna che non avevano mai accettato la scelta di separarsi della vittima. Una ostilità che si sarebbe manifestata fin dall’inizio della relazione, senza che sia stata possibile una composizione, una crisi sfociata anche in plurime e reciproche querele.

Carbone dopo una ennesima crisi generata dall’ostilità dei figli della compagna, rientrati la domenica sera dal fine settimana trascorso con il padre e dopo una nottata quasi insonne, avrebbe dunque deciso di uccidere la donna, che diceva di amare, dicendo di voler mettere fine a questa “sofferenza” con due colpi di pistola, il primo per lei, inconsapevole della scelta, il secondo per se stesso.

A proposito della modalità della condotta il Gip evidenzia nell’ordinanza un “impiego improvviso ed inspiegabile di una violenza del tutto sproporzionata ed eccentrica rispetto alla finalità dichiarata, espressiva dell’assoluta mancanza di autocontrollo e della capacità di valutare l’interesse delle persone coinvolte, dalla vittima, ai figli minori di lei”.