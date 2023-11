FERMATO A PESCARA STRANIERO ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE ALLA SUA EX: AVVIATE PRATICHE RIMPATRIO

PESCARA – Nella giornata di ieri, la Questura di Pescara ha disposto mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina. In tale contesto, è stato rintracciato dagli equipaggi della Polizia di Stato un cittadino straniero, di anni 45, il quale annovera precedenti penali per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna, oltre a resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Il Questore di Pescara, dopo averne accertata l’irregolarità sul territorio nazionale ed in seguito all’applicazione dell’espulsione del Prefetto, ne ha disposto il trattenimento presso un Centro di Permanenza, ove verrà eseguito l’effettivo rimpatrio nel Paese di origine.