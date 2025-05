FERMERCI IN TERMINAL: D’ANNUNTIIS, “NUOVI INCENTIVI PER TRASPORTO FERROVIARIO IN ABRUZZO”

PESCARA – “La Regione Abruzzo si è dotata di una norma regionale che prevede incentivi per il trasporto ferroviario delle merci nei territori, per garantire al settore stabilità, crescita e competitività. Risulta inoltre necessario sostenere le attività svolte dagli operatori nell’ultimo miglio in quanto sono le più complesse e costose della catena logistica ferroviaria. A tal fine il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti sta predisponendo una proposta di legge da portare all’esame del Consiglio regionale”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis, nel corso dell’incontro, che si è tenuto oggi presso l’Interporto di Manoppello, “Fermerci in Terminal – Incentivi ed efficientamento infrastrutturale per il rilancio della logistica ferroviaria” organizzato da Fermerci, con la presenza del presidente Clemente Carta.

Sono intervenuti il presidente della IX Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, il capo dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del MIT, Enrico Puija, il responsabile sviluppo infrastrutture area Centro-Sud di RFI Roberto Laghezza, l’amministratore unico di RAM Spa Davide Bordoni, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, Vincenzo Garofalo, il coordinatore della Struttura di Missione ZES Giuseppe Romano, e l’amministratore delegato dell’Interporto d’Abruzzo, Mosè Renzi.

L’assessore D’Annuntiis, nel ricordare “il grande lavoro della Giunta Marsilio per lo sviluppo infrastrutturale della Regione”, ha ringraziato Fermerci” per gli attestati di stima verso la Regione Abruzzo e ha evidenziato come il ferrobonus nazionale abbia segnato un passo importante che, però, da solo non basta”.