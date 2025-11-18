FERNET-BRANCA PRESENTA DUE GOLD LIMITED EDITION PER CELEBRARE 180 ANNI D’ECCELLENZA MADE IN ITALY

Per celebrare 180 anni di storia e maestria artigianale, Fernet-Branca presenta due Gold Limited Edition, pensate per rendere omaggio all’eredità, all’arte e alla qualità che contraddistinguono uno degli amari più iconici al mondo.

Il nuovo design delle Limited Edition trasforma il colore oro in un simbolo di eccellenza, valore e maestria artigianale: una lucentezza che richiama la preziosità degli ingredienti – come lo zafferano, spezia rara e distintiva della ricetta segreta di Bernardino Branca – e rappresenta una metafora della tradizione e della qualità che rendono Fernet-Branca un amaro senza tempo.

Il design celebrativo si ispira ai celebri manifesti e calendari storici del brand, veri e propri simboli della sua identità visiva. Tra questi spiccano l’iconico Alligatore del 1920, firmato dall’agenzia Magà di Parigi, e Il Re degli Amari di Leonetto Cappiello (1922), che consacrò Fernet-Branca come sovrano tra gli amari. A completare il racconto visivo, le erbe aromatiche che costituiscono l’essenza dell’amaro ed evocano il legame indissolubile tra natura e tradizione.

Due le versioni disponibili:

Bottiglia Sleeve 70 cl, che si distingue per la sua sleeve dorata e un design contemporaneo che esalta l’eleganza e la forza iconica di Fernet-Branca, trasformando la bottiglia in un autentico oggetto da collezione. Un connubio di eleganza e modernità pensato per sorprendere chi ama i dettagli unici e la bellezza di un dono curato in ogni particolare. Perfetta per celebrare momenti speciali o per impreziosire la propria collezione con un tocco di stile, è disponibile nei migliori supermercati;

Latta 180° + Bottiglia Standard 70 cl: un’elegante confezione in latta da collezione racchiude la bottiglia Standard 70cl di Fernet-Branca, custodendola come un tesoro prezioso. Le linee pulite e l’effetto metallico si fondono in un design contemporaneo che celebra l’eredità visiva del brand, rendendo questa edizione un oggetto da conservare e mostrare. Un’allure sofisticata, ideale per sorprendere chi apprezza il gusto autentico e la cura del design. Un regalo dal fascino senza tempo, capace di unire tradizione e contemporaneità, semplicità e stile, pensato per chi ama circondarsi di pezzi unici che raccontano la storia. Disponibile nelle enoteche e in punti vendita selezionati.



Anche in queste nuove vesti, Fernet-Branca resta protagonista dei momenti di convivialità e delle occasioni speciali: perfetto come idea regalo per le feste o da gustare a fine pasto, in purezza o in miscelazione.

Per chi ama degustarlo liscio, il celebre rituale dei tre sorsi rivela tutta la profondità del suo carattere:

il primo sorso è un incontro inaspettato che rivela il gusto naturalmente amaro di Fernet-Branca, tipico delle sue erbe aromatiche, mostrando la propria qualità e un sapore deciso;

il secondo è una scoperta avvolgente e profonda, grazie al sapore dell’ampio ventaglio di spezie che dialogano armonicamente e segretamente tra loro;

il terzo è un piacere puro che esalta gli aromi più rassicuranti e la freschezza delle erbe, rendendo evidente l’animo esotico e le note più dolci e delicate di Fernet-Branca.

Con le due Gold Limited Edition, Fernet-Branca rinnova il suo legame con chi ne apprezza l’autenticità, offrendo un tributo prezioso alla sua storia e un pensiero raffinato per il Natale.

Inoltre, acquistando la bottiglia sleeve di Fernet-Branca, è possibile partecipare all’operazione a premi “Enjoy 180°”, che regala un voucher esperienziale da 20 euro. È sufficiente registrarsi sulla piattaforma dedicata, caricare lo scontrino e scegliere la propria esperienza tra viaggi, benessere, cinema o tempo libero: un modo concreto per celebrare insieme i 180 anni di Fernet-Branca, trasformando ogni brindisi in un’occasione da ricordare.