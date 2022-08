FERRAGOSTO, A CHIETI L’APPELLO DEL SINDACO: “NEGOZI RESTINO APERTI”

CHIETI – Un appello alle associazioni di categoria, per fare in modo che a Chieti il comparto commerciale assicuri le aperture per Ferragosto e a ridosso degli eventi, arriva dal sindaco Diego Ferrara e dall’assessore al Commercio Manuel Pantalone.

A cominciare dal 10 agosto quando il complesso La Civitella ospiterà il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, un evento che richiamerà migliaia di persone.

“In uno degli ultimi Tavoli istituzionali per il Commercio avevamo posto proprio l’esigenza di fare uno scatto avanti a servizio della maggiore utenza e presenza che avremmo registrato durante l’estate e in occasione delle manifestazioni – spiegano sindaco e assessore – Una richiesta che aveva trovato ascolto da parte degli addetti ai lavori, i quali si erano impegnati a promuovere aperture serali e in occasione di ricorrenze festive, ad esempio Ferragosto. Questo, ritenendo tutti importante che i negozi della città non chiudessero contemporaneamente in occasione del periodo in cui la comunità va in ferie e che, organizzandosi per tempo e in sinergia sul territorio della città, si cominciasse a promuovere una politica di aperture straordinarie che noi riteniamo salutari per il comparto, soprattutto quando il movimento cittadino è vivo e imponente, come lo è stato nei giorni scorsi”.

“La città non può chiudere per Ferragosto, per questo ci appelliamo alle categorie commerciali affinché assicurino le aperture che vennero ritenute opportune in occasione del tavolo tecnico di un mese fa”.