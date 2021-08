L’AQUILA – Sarà un ferragosto anche in Abruzzo, nel segno della prudenza, del rischio latente del contagio da covid, visto che l’emergenza non è finita. Ma è comunque possibile trascorrere, con la dovuta prudenza, una domenica spensierata godendo delle tante proposte culturali e musicali, un pò in tutta la regione, organizzate secondo le regole di sicurezza. Nella consapevolezza che anche l’anima ha bisogno di quella medicine chiamate bellezza, godimento estetico

A seguire una carrellata di eventi, che non ha la pretesa di essere completa.

PROVINCIA DI PESCARA

Cominciamo da Pescara, dove prosegue con ingresso gratuito allo Stadio del Mare, Swing on the beach, l’unica rassegna sulla spiaggia e la più longeva d’Italia (dal 2011) dedicata alla Swing Craze (la Swing mania). Questa sera dalle 20 si esibiscono Alecs Dj, Spaghetti Brothers, Rhythm Lord e alle 23 Troupers Swing Band.

Sempre a Pescara si celebrerà l’ultima giornata Summer Country Western Street Festival, nel piazzale ex Cofa sul Lungomare Cristoforo Colombo, manifestazione sportiva dedicata alle danze sportive coreografiche, incentrata sulla musica e sullo stile country.

Organizzato da Blunel, con il patrocinio di Confartigianato Pescara e Marina di Pescara, prosegue al Porto Turistico, Braciamo con lo slogan “a Ferragosto la grigliata si fa da noi”.

Al Café Les Paillotes menù d’eccezione dal resident chef Francesco Nunziata.

PROVINCIA DI TERAMO

Nel parco fluviale di Teramo alle ore 21:30, gran finale di “Teramo Natura Indomita, respira i colori della città”, con lo spettacolo de Lo Stato Sociale a cura di ACS e Abruzzo Dal Vivo.

Per tutto il weekend si terrà nella magnifica Fortezza di Civitella del Tronto il Festival Civitas, Fortezza d’Incanto, proponendo un viaggio animato e guidato nella storia di questa terra, con particolare riferimento alla gloriosa fortezza, in chiave conoscitiva, ludica e ricreativa. Sarà un evento spettacolare assolutamente originale nel panorama della proposta culturale nazionale.

Questa mattina, 15 agosto alle 6, quarto appuntamento con i Concerti all’alba a Torre Cerrano dove si esibirà il Marcozzi Contemporary Theater e i musicisti Luis De Cicco (chitarra, voce, effetti) e Carlo Corso (percussioni) i quali proporranno lo spettacolo dal titolo Sull’Urgenza.

Al Parco della Pace di Pineto concerto de Le Ombre e i Camaleonti dal titolo “I favolosi anni ’60”

PROVINCIA DELL’AQUILA

A Tagliacozzo, il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli dirigerà il concerto di Ferragosto “Le donne di Puccini”, con inizio alle 21.30, nel suggestivo Chiostro di S. Francesco a Tagliacozzo.

Per la rassegna “C’era una volta, ce n’erano due” va in scena il 15 agosto, a Pescocostanzo, giardino Palazzo Fanzago, alle 18,00, Il gatto con gli stivali, liberamente ispirato alla favola omonima di Perrault, con Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti, scene e costumi Antonella Di Camillo e Daniela Verna, musiche e canzoni di Paolo Capodacqua, regia di Mario Fracassi. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con Fantacadabra.

A Lecce nei Marsi si esibiranno i cinque musicisti della “Queen project tribute band”. A Ovindoli, sarà di scena il popolare cabarettista Gianluca Impastato, a Luco dei Marsi potranno darsi appuntamento i fans dei The Kolors.

PROVINCIA DI CHIETI

A Montelapiano alle ore 22, in piazza Croce, sarà presentata una nuova opera che arricchirà l’antico borgo: si tratta della Scala Maggiore dell’artista Rita Fantini, incisore bozzettista filatelico del Poligrafico dello Stato. L’evento andrà ad inserirsi nel contesto della festa del paese.

Prosegue a Passolanciano, nel bosco Ta-Pù all’interno del Parco Nazionale della Majella, il Festival delle cose belle-Ferragosto resistente 2021, organizzato dal collettivo culturale “Aware-Bellezza Resistente”, in programma letture da Antonin Artaud, con Pierpaolo Capovilla, meditazione guidata all’alba e al tramonto con Anna Paola Cesarini, La Napoli di Mio Padre”, proiezione e talk e molto altro.

Nei Giardini d’Avalos di Vasto, la sera di Ferragosto, gli Eclipse suonano la musica dei Pink Floyd, in un concerto organizzato per l’associazione Avi Alzheimer Vasto Italia.

A Lanciano ultimo dei tre appuntamenti con la rassegna Cinema sotto le stelle, con la proiezione del film Black windows.

L’Associazione Naturista Abruzzese ha invitato tutti i naturisti abruzzesi e quelli in vacanza nella nostra Regione ad incontrarsi in occasione dell’ormai prossimo Ferragosto a Lido Punta le Morge a Torino di Sangro, nella spiaggia naturista d’Abruzzo, per trascorrere la giornata in serenità, allegria e relax.

Festa della Bandiera Blu, a Fossacesia, con il Concerto sull’Acqua di Luigi Friotto e i Bandautore, che si terrà sulla spiaggia della Fugitella, una delle località più attraenti della Costa dei Trabocchi. Lo spettacolo si snoda su un doppio palcoscenico, i musicisti sono sistemati su una piattaforma galleggiante e sulla spiaggia il pubblico, ad ammirare la suggestiva fusione tra la musica e il mare.