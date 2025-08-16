FERRAGOSTO ROSETANO: IN MIGLIAIA ALLO SPETTACOLO DEI FUOCHI PIROTECNICI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Si sono conclusi nel segno della grandissima partecipazione e dell’entusiasmo gli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) per il Ferragosto e per i festeggiamenti di Santa Maria Assunta, con manifestazioni che hanno richiamato migliaia di persone in centro città, tra residenti e turisti”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato che “il clou dei festeggiamenti è stato, ovviamente, lo spettacolare show pirotecnico che, a mezzanotte, ha illuminato il cielo sopra il pontile. I fuochi d’artificio, particolarmente apprezzati per la loro bellezza, qualità e complessità, hanno incantato il numeroso pubblico che ha affollato il lungomare”.

“Nel corso di tutta la giornata e della serata di ieri si è registrato un grande afflusso di turisti, che hanno riempito la città, il lungomare e i lidi. Una fotografia che mostra una Roseto degli Abruzzi viva, vivace e accogliente. Tutto liscio anche sul fronte della viabilità con la macchina organizzativa e le forze dell’Ordine che hanno gestito nel migliore dei modi il grande afflusso di mezzi”.

Di seguito la nota completa.

GLI EVENTI

La giornata è stata caratterizzata anche da una profonda partecipazione spirituale con la tradizionale processione dell’Assunta, con la statua di Maria che ha percorso le vie del centro cittadino, accompagnata da Sindaco, Amministratori, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e cittadini, prima di culminare con il suggestivo rito in mare. A seguire, si è svolta la messa celebrata nella piazza del Lungomare, di fronte a centinaia di fedeli.

La stessa piazza sul Lungomare, stracolma, in serata ha ospitato l’esibizione della band “Celentano! The Tribute Show”. L’omaggio al grande Adriano Celentano ha fatto cantare e ballare i tantissimi presenti, ripercorrendo i successi più iconici del “Molleggiato”.

PULIZIA DELLE SPIAGGE

L’Amministrazione comunale ha dimostrato grande attenzione anche sul fronte del decoro. Già dalle prime ore del mattino di oggi, infatti, i mezzi e gli operai di Diodoro Ecologia sono entrati in azione per ripulire le spiagge dopo i festeggiamenti notturni, come da richiesta del Comune. Questo impegno tempestivo ha garantito a turisti e bagnanti di trovare lidi puliti e sicuri al loro arrivo, a dimostrazione di un’organizzazione attenta e vicina alle esigenze di tutti.

“Siamo estremamente soddisfatti per l’esito di questo Ferragosto – ha dichiarato il sindaco Mario Nugnes a nome di tutta l’Amministrazione Comunale – Tutti assieme abbiamo lavorato per offrire un programma che sapesse unire il rispetto per le nostre tradizioni, con l’emozionante processione dell’Assunta, e momenti di puro spettacolo e divertimento, come i fuochi pirotecnici e il concerto in piazza. Tutto questo, senza mai dimenticare l’attenzione alla logistica e al decoro urbano che ha permesso a tutti, già dalle prime ore del mattino, di vivere una città accogliente, al netto di qualche piccola sbavatura prontamente sanata. Un ringraziamento speciale va a tutte le forze dell’ordine, ai tanti volontari, ai dipendenti del Comune e alla Parrocchia e al Comitato dell’Assunta, il cui impegno e dedizione sono stati fondamentali per la riuscita di ogni evento e per la sicurezza di tutti i partecipanti”.