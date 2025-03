FERROVIA ADRIATICA: ATTIVATO NUOVO BINARIO A NORD DI ORTONA. RFI, “ORA TRENI PIU’ REGOLARI”

ORTONA – Attivato, dalle 6 di questa mattina, il nuovo binario in direzione Sud del raddoppio della tratta a Nord di Ortona (Chieti), sulla Direttrice Adriatica tra Pescara e Bari. La nuova tratta di raddoppio è lunga circa 1 km e si estende dalla galleria finestrata “Cimitero” fino alla Stazione di Ortona.

Si spiega in una nota: “Gi interventi eseguiti da RFI (Gruppo FS) hanno previsto il ripristino e l’adeguamento delle Gallerie Cimitero e Castello. In particolare, per la costruzione del nuovo binario all’interno della Galleria Castello (lunga 286 metri) è stato utilizzato un sistema di armamento innovativo denominato LVT (Low Vibration Track) in cui il binario non ha massicciata con traversine e pietrisco, ma è realizzato con strutture in cemento armato costruite e assemblate all’interno della galleria stessa. L’utilizzo del sistema LVT riduce la frequenza degli interventi manutentivi assicurando così maggiore regolarità alla circolazione ferroviaria”.

“L’attivazione del raddoppio ha comportato anche interventi di adeguamento delle tecnologie ferroviarie. In particolare, sono stati riconfigurati tutti gli apparati tecnologici di sicurezza e segnalamento che governano l’esercizio ferroviario sia all’interno della Stazione di Ortona (ACC – Apparato Centrale Computerizzato) sia nella tratta Francavilla – Ortona (ACCM – Apparato Centrale Computerizzato Multistazione). Questi apparati, grazie alle potenzialità offerte dall’elettronica, gestiscono in modo più efficace ed efficiente la circolazione ferroviaria, soprattutto in caso di criticità, garantendo una maggiore flessibilità nell’uso dei binari di stazione”.

Il raddoppio a Nord di Ortona ha richiesto un investimento di RFI di oltre 11 milioni di euro.

“L’attivazione del raddoppio della tratta a Nord di Ortona, inserito nel più ampio intervento di raddoppio della linea Pescara – Bari, costituisce un ulteriore tassello nel completamento del raddoppio della linea Adriatica e comporterà benefici in termini di regolarità della circolazione, di aumento della capacità e della velocità massima della linea nonché un’elevazione degli indici di qualità del servizio con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio”.

“Con l’attivazione del raddoppio a Nord di Ortona, l’ultimo tratto ancora a semplice binario della linea Pescara – Bari resta quello tra le stazioni di Termoli e Lesina, dove gli interventi di raddoppio sono già in fase di realizzazione e l’attivazione, per fasi, è prevista a partire dal 2026”.