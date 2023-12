FERROVIA AVEZZANO-ROCCASECCA: IL COMITATO PROTESTA, “SERVIZIO INAFFIDABILE E RITARDI”

AVEZZANO – “Abbiamo letto negli ultimi giorni, sempre con maggiore insistenza ed indignazione, le rimostranze degli utenti, in particolare di tanti genitori degli studenti che utilizzano ogni giorno la Ferrovia Avezzano (L’Aquila) Roccasecca (Frosinone) per spostarsi”.

Il Comitato Salviamo la Ferrovia Avezzano Roccasecca “si è battuto perchè la linea venisse riaperta, a servizio, non a disservizio della comunità. Molti lavori, moltissimi lavori di ammodernamento hanno interessato la linea negli ultimi anni e dal punto di vista infastrutturale oggi è sicuramente una linea di gran lunga migliorata. Invano invece abbiamo segnalato la necessità di sostituire i mezzi, di migliorare gli orari, ma soprattutto l’affidabilità del servizio: inaccettabili i ritardi e le soppressioni quotidiane che incidono pesantemente su chi la utilizza portando inevitabilmente a preferire altri mezzi”.

“Il risultato è che, come persone e come gruppo, ci sentiamo indignati e offesi: riaprire una linea per NON garantire un servizio adeguato equivale ad averla chiusa a tavolino anni fa, decidendone una lenta ed inesorabile agonia. Con questo comunicato sposiamo dunque il movimento dei genitori, a cui il Comitato tende la mano, ed esprime al contempo il proprio disappunto per i gestori del servizio ferroviario e per tutti i livelli istituzionali, da quelli comunali a quelli regionali, che dovrebbero difendere insieme a noi una infrastruttura vitale per il territorio. Non abbiamo difeso la linea per avere un plastico in scala reale su cui divertirci a far circolare treni ma al contrario per dare un servizio ad un’area interna già tanto penalizzata. Tendiamo ancora la mano alle istituzioni che vorranno davvero appoggiare la causa. A breve torneremo ad organizzare incontri per e con i cittadini, che saranno più proficui e proliferi di idee di quelli seduti intorno ai tavoli istituzionali”.