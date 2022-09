FERROVIA BOLOGNA-BARI: PD GIULIANOVA, “NO AL BYPASS TERAMANO”

ROSETO – “Si apprende con stupore la previsione di un bypass ferroviario che avrebbe inizio e fine tra Alba Adriatica e Roseto degli Abruzzi, tagliando inesorabilmente fuori dai giochi la stazione di Giulianova che sarebbe così relegata a poco più di una fermata intermedia di una qualsiasi linea urbana. Si ricorda che la stazione di Giulianova è strategica e centrale come nodo intermodale tra la linea adriatica e quella verso Teramo-L’Aquila”.

Così il Partito Democratico di Giulianova sul progetto di velocizzazione della ferrovia Bologna-Bari.

“Non si capisce, sempre se tutto ciò che è stato riportato sugli organi di stampa corrisponda a verità – afferma il Pd giuliese -, come la politica in generale possa essere così miope nel proporre una scelta che declasserebbe ancora una volta un territorio invece di dare seguito ad una riqualificazione della stazione di Giulianova ( progetto Pegasus di RFI qualcuno ha notizie? ), all’aumento delle fermate dei treni ad alta percorrenza e al miglioramento dell’offerta dei servizi agli utenti presso la stazione stessa. Si invitano, pertanto, tutte le forze politiche a smentire questa eventualità, che sarebbe solo una iattura per Giulianova ed il territorio circostante”.