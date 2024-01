FERROVIA DEI PARCHI DA RECORD: NEL 2023 OLTRE 33MILA PASSEGGERI SUL TRENO STORICO

SULMONA – Sono stati 33 mila i viaggiatori saliti a bordo del treno storico della Ferrovia dei Parchi nel corso del 2023, che da Sulmona arriva in Molise, passando per Campo di Giove, Palena, Rivisondoli-Pescocostanzo, Castel di Sangro, Roccaraso, attraverso i fiabeschi paesaggi del Parco Nazionale d’Abruzzo e del Parco Nazionale della Majella.

Il dato è in lieve aumento rispetto alle statistiche dello scorso anno quando il convoglio storico era stato preso d’assalto da circa 30 mila passeggeri. Un trend sempre più favorevole che conferma la formula vincente dei treni storici. Solo nel periodo natalizio sono saliti in 9 mila, mandando in tilt i server di prenotazione.

“Abbiamo conosciuto persone meravigliose, da tutta Italia, da tutta Europa e oltre. Come sempre, tutto il nostro staff ce l’ha messa tutta per trasmettere ad appassionati e non il senso autentico di questo viaggio, augurandoci ed augurandovi per il nuovo anno di viverlo a passo lento, senza frenesia, mettendo umanità e condivisione sempre al primo posto”- commentano gli operatori. Sulmona si pone come baricentro del turismo della Ferrovia dei Parchi, incassando tutte le presenze negli alberghi. Il sold out confermato a capodanno, secondo gli albergatori della città ovidiana, è dovuto proprio al convoglio storico che attraversa borghi incontaminati e scenari mozzafiato.