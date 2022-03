FERROVIA L’AQUILA-ROMA: PEZZOPANE, “NOSTRO LAVORO PAGA, OK A INSERIMENTO IN DOCUMENTO STRATEGICO”

L’AQUILA – “La Commissione Trasporti della Camera ha approvato il “Documento Strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n.352)” e ci sono contenute delle importanti novità per L’Aquila. Sono molto soddisfatta, perché il lavoro fatto in questi mesi ha prodotto risultati importanti. Ho seguito passo passo i lavori della Commissione. Ringrazio in particolare la relatrice Enza Bruno Bossio (Pd) per l’ottimo lavoro e per aver inserito nella sua proposta di parere, esplicito riferimento alla linea ferroviaria L’Aquila Roma”.

Lo scrive in una nota la deputata del Pd Stefania Pezzopane, candidata sindaco dell’Aquila, capogruppo nella commissione Ambiente e Infrastrutture.

“Il parere proposto dalla relatrice ed approvato dalla commissione, comprende un esplicito passaggio: il parere della commissione è stato favorevole con alcune condizioni rafforzative ed una di queste riguarda il capoluogo di regione. Infatti la relatrice specifica ulteriormente rispetto a quanto era già riportato nell’allegato III degli studi di fattibilità e si pone la condizione di inserire nell’elenco degli studi di fattibilità un punto c: ” c) un collegamento ferroviario rapido ed efficiente tra L’Aquila e Roma, a partire dallo studio di fattibilità della tratta L’Aquila Tagliacozzo , già inserita nel DSMF””.

Il Documento strategico è uno strumento di programmazione, sottolinea Pezzopane, “è di rango elevato, sostituisce il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario. Ho ringraziato personalmente il Ministro Giovannini che ha ascoltato le nostre richieste. Infatti nel DSMF aveva già inserito i due studi di fattibilità che intendono superare la assoluta povertà ferroviaria dell’Aquila. Uno studio di fattibilità riguarda il collegamento ferroviario L’Aquila-Tagliacozzo e l’altro, finanziato con 40 milioni di € grazie ad un emendamento Pd, riguarda il collegamento ferroviario veloce tra Roma ed i capoluoghi del cratere: Roma Rieti L’Aquila. Con l’ulteriore condizione inserita nel parere della relatrice, si rafforza ulteriormente l’obiettivo. Ora RFI dovrà realizzare rapidamente gli studi di fattibilità, seguirò personalmente la vicenda con il Ministro Giovannini, RFI E Trenitalia. Un bel colpo, si apre per L’Aquila un ragionamento nuovo”.