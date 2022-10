L’AQUILA – “Un iniziale passo verso un grande traguardo”.

Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato la prima riunione del gruppo di lavoro composto da rappresentanti di Comune, Regione, Rfi e Mims, costituito – su richiesta del primo cittadino d’intesa con il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio – con l’obiettivo di definire la redazione dello studio fattibilità tecnico economica per la realizzazione del collegamento ferroviario tra il capoluogo d’Abruzzo e Roma, attraverso il territorio marsicano e la città di Tagliacozzo.

Il progetto è inserito tra le condizioni necessarie per la stesura e la redazione del contratto di programma tra il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ed è inserito nel Documento strategico della mobilita ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF).

La riunione, che si è svolta in videoconferenza, “è stata l’occasione per intavolare la discussione su un’iniziativa fondamentale per L’Aquila e il complesso delle aree interne abruzzesi – spiega il sindaco in una nota – I tecnici e i professionisti che procederanno alla redazione della proposta progettuale hanno avuto un preliminare momento di reciproca conoscenza e confronto per ragionare sulle complessità dell’opera e sulle ipotesi di studio attuare”.

“La rapidità delle connessioni con la Capitale è un obiettivo su cui questa amministrazione e la Regione sono impegnate da tempo nell’ambito di un processo di ammodernamento di servizi, che interesserà anche la velocizzazione della tratta Pescara-Roma, e comporterà un adeguamento infrastrutturale in grado di consentire superare il divario esistente con altre realtà del Paese, aumentando l’attrattività dei nostri territori sia in termini produttivi ed economici sia turistici”.