FERROVIA, MARSILIO: “NUOVA INFRASTRUTTURA PER COLMARE GAP REGIONI COSTA ADRIATICA”

ANCONA – “Ci serve una nuova infrastruttura, un arretramento della linea ferroviaria che consenta di avere, anche sull’Adriatico, tempi di percorrenza e la competitività per le aziende come avviene sulla costa tirrenica”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine del convegno promosso da Confindustria Ancona per presentare anche una ricerca, del Centro studi dell’Associazione che si è avvalso delle competenze tecniche di OpenEconomics e delle conoscenze specifiche del tessuto produttivo locale dell’Università Politecnica delle Marche, sui vantaggi di una nuova linea ferroviaria arretrata rispetto alla costa implementata con l’alta velocità.

“Abbiamo lavorato in questi anni per costituire un coordinamento in tutti i territori e le regioni dell’Adriatico centro-meridionale – ha ricordato Marsilio – per sollevare nei confronti del governo centrale, del Parlamento e dell’opinione pubblica, in genere, questo gap infrastrutturale pesantissimo che colpisce le regioni, non solo centro-meridionali, ma anche quelle che sono esposte sulla costa adriatica”.

“Un tema – ha aggiunto – che già il precedente governo ha iniziato ad assumere: abbiamo ottenuto l’inserimento nella rete dei corridoi europei, un primo stanziamento per rafforzare la linea adriatica. Bisogna fare di più – ha auspicato il presidente della Regione Abruzzo – perché se la linea adriatica deve essere dedicata sia all’alta velocità sia al trasporto merci, certo non non può passare dove passa oggi. In particolare non può passare nei tratti che sono fortemente antropizzati o urbanizzati o lungo la costa turistica adriatica. Ci serve una nuova infrastruttura, un arretramento della linea che consenta di avere, anche sull’Adriatico, tempi di percorrenza e la competitività per le aziende come avviene sulla costa tirrenica”.

“I tempi previsti? Dov’è stato fatto hanno atteso anni e poi hanno avuto i risultati: – ha sottolineato Marsilio, rispondendo ai cronisti – ci sono voluti molti anni per fare l’alta velocità tra Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli e giù verso la Calabria, ancora si sta completando. Chiediamo che la stessa attenzione si abbia anche sulla costa adriatica: è vero che c’è uno zero in meno sul numero di abitanti – ha concluso – ma questo non significa che chi abita su questo lato dell’Italia abbia meno diritti di chi abita altrove”.