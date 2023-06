FERROVIA PESCARA-ROMA, FINA (PD): “VICENDA GRAVE, NON BASTANO RASSICURAZIONI GENERICHE”

PESCARA – “Il presidente Marco Marsilio tronca e sopisce alla manzoniana maniera, ma la cancellazione del finanziamento PNRR per la velocizzazione del collegamento ferroviario tra Roma e Pescara è grave. Non ci bastano di certo poche generiche rassicurazioni”.

Lo dichiara in una nota il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina sottolinea: “Dov’è il documento, l’atto di programmazione che stabilisce il passaggio dell’opera alla nuova linea di finanziamento? Più tempo trascorre senza, più sarà complicato stabilire lo stanziamento di risorse, visto che occorre rifarlo da zero. L’esperienza, di proporzioni diverse, dell’impianto irriguo del Fucino, sulla cui mancata realizzazione pesa l’inerzia di questo governo regionale, è tristemente preoccupante. In che misura poi eventualmente intervenire con fondi europei toglierà possibilità ad altri progetti a favore della nostra regione, visto che si tratta di risorse destinate in gran parte al Mezzogiorno?”.

“Oggi più che mai i cittadini hanno bisogno di dettagli e cifre. Per valutare le scelte, per capire in che modo cambiano le prospettive e le opportunità per l’Abruzzo”, conclude Fina.

