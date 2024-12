FERROVIA PESCARA-ROMA: PICIERNO (PD) A MANOPPELLO PER ASSEMBLEA SU “PROGETTO SBAGLIATO”

MANOPPELLO – Si è tenuta questa mattina a Manoppello (Pescara) una partecipata e viva assemblea di cittadine e cittadini, imprese e amministratori locali e del territorio per affrontare la vicenda del progetto sbagliato della ferrovia Pescara- Roma.

Indetta dal consigliere regionale Antonio Di Marco, questa iniziativa – si legge in un comunicato – ha visto la partecipazione convinta della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, il consigliere regionale Luciano D’Amico, il capogruppo Pd Silvio Paolucci, i comitati cittadini, le amministratrici e gli amministratori del territorio e le aziende a rischio chiusura per le opere costose e mal considerate che chi sta amministrando fondi pubblici sta sperperando contro queste realtà locali.

IL COMUNICATO COMPLETO

Il Pd regionale – si legge ancora nel comunicato – è fortemente a supporto di questa giusta battaglia che propone un ripensamento di un progetto anti territorio e propone di favorire l’avvio del lotto Avezzano-Roma per rivedere questa scellerata iniziativa in intesa con il territorio.

Chiediamo alla Regione di evitare atti ideologici e accogliere le esigenze delle popolazioni interessate.

Con il Pd e la coalizione di centrosinistra saremo pronti alla trattativa dì buonsenso politico e tecnico e, in alternativa, a fare battaglia fino in fondo non per dire No alla linea ferroviaria ma per evitare scempi progettuali e amministrativi che vandalizzeranno inutilmente l’area interessata.

Chiediamo anche all’assessore alle attività produttive, silente, e al Presidente della giunta di smettere di evitare i problemi per alimentare lo show del positivismo elettoralistico e affrontare la realtà dei temi.

Un grazie sentito all’onorevole Picierno che porta l’Europa vicino alle questioni dei cittadini segnando la strada che le istituzioni quando vogliono possono essere prossime ai problemi.