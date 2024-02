FERROVIA ROMA-PESCARA: DEL BEATO, “OPERA STRATEGICA PER ABRUZZO, GRAZIE A SINERGIA GOVERNO-REGIONE”

L’AQUILA – “Una svolta storica per lo sviluppo della nostra regione e per tutto il Paese con il finanziamento Cipess dei primi due lotti relativi al potenziamento della ferrovia Roma-Pescara, un’opera strategica per la crescita economica dell’intero Abruzzo, dalle aree interne alla costa”.

Così Tiziana del Beato, consigliere comunale dell’Aquila e candidata con Fratelli d’Italia alle regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo, intervenendo sul finanziamento Cipess dei primi due lotti della ferrovia Roma-Pescara: 950 milioni di euro per realizzare un’infrastruttura finanziata con i fondi sviluppo e coesione.

“Un grande risultato frutto dell’impegno del Governo guidato dal nostro premier Giorgia Meloni, grazie alla stretta sinergia con il presidente Marco Marsilio – aggiunge Del Beato – La nostra Regione corre ancora più spedita verso un futuro ricco di opportunità. Non dobbiamo arrestare proprio adesso questo importante processo di sviluppo. Il 10 marzo scegliamo la continuità del centrodestra alla guida della Regione per un Abruzzo più competitivo”.