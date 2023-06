L’AQUILA – Pronte le gare per oltre un miliardo tra strade e collegamenti ferroviari.

Lo annuncia il Mit che spiega: si tratta dei due lotti della Roma-Pescara (Interporto-Manoppello e Manoppello-Scafa – 477,5 milioni), della Potenza – Metaponto (Grassano-Bernalda – 265 milioni),

dell’Anello di Palermo (Politeama-Notarbartolo – 93 milioni), della Rho-Parabiago (259 milioni).

Oggi, intanto, è stato pubblicato il bando di gara per l’avvio dei lavori lungo la SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca per un valore di 289 milioni.

I cantieri che saranno aperti all’esito delle gare, rappresentano un importante volano per la crescita economica e sociale dei territori interessati.

“Significativa, anche a proposito dell’utilizzo dei fondi Pnrr, la novità sulla Roma-Pescara: l’opera è tra le priorità del vicepremier e ministro Matteo Salvini, in pieno accordo anche con gli amministratori locali a partire dalla Regione Abruzzo, ed è intenzione del Mit realizzare i progetti utilizzando tutti i fondi disponibili e non solo quelli del Pnrr”, scrive il Ministero.

“Il Mit ha ufficializzato la messa a gara dei primi due lotti della ferrovia Roma – Pescara (477,5 milioni di euro), mentre già questa mattina il commissario Zes, Mauro Miccio, aveva annunciato l’appalto per la piazza logistica di Saletti-Fossacesia (24 milioni di euro). Oltre mezzo miliardo di euro in opere ferroviarie, un investimento che l’Abruzzo attendeva da almeno mezzo secolo. Si delinea finalmente una strategia complessiva di sviluppo delle infrastrutture. La piastra logistica di Saletti-Fossacesia, infatti, è in stretto collegamento con l’interporto di Manoppello, per il quale è previsto un ulteriore intervento di 10 milioni di euro di cui si attende a breve l’aggiudicazione”, dichiara in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Ringrazio il ministro Salvini e il governo Meloni che stanno mantenendo tutti gli impegni presi: la conferma del finanziamento per i primi due lotti si accompagna all’impegno ribadito nel comunicato odierna di procedere al finanziamento dell’intera tratta per lotti successivi. Analogo ringraziamento va al commissario Mauro Miccio per avere rispettato tutte le scadenze del PNRR, avendo appaltato prima della scadenza del 30 giugno tutti e sei le opere a lui affidate”.