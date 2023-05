FERROVIA ROMA-PESCARA, MARSILIO: “DA MIT CONFERMA FINANZIAMENTI E ANNUNCIO AVVIO GARE”

L’AQUILA – “Come avevo annunciato a seguito degli incontri avuti nelle scorse settimane, il MIT conferma in un comunicato ufficiale che per la ferrovia Roma-Pescara sono confermati i finanziamenti e si annuncia a breve la messa in gara dei primi lotti”.

Lo scrive in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “È una buona notizia per la quale ringrazio il ministro Matteo Salvini, che sta mantenendo gli impegni assunti”.

“La velocizzazione della ferrovia abruzzese verso la Capitale è uno degli assi principali per lo sviluppo delle infrastrutture, l’apertura dei primi cantieri sarà da volano per il finanziamento e la realizzazione dei lotti successivi. Stiamo costruendo il futuro di un Abruzzo finalmente connesso e competitivo”.