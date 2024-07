FERROVIA SULMONA-L’AQUILA: STOP CORSE FINO AL 25 AGOSTO, PER OPERE DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE

L’AQUILA – Al via i lavori di potenziamento tecnologico sulla linea Sulmona–L’Aquila, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane.

Interventi che puntano a uno sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.

I lavori si svolgeranno dal 29 luglio al 25 agosto in un periodo, come quello estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà interrotta sull’intera linea Sulmona–L’Aquila.

Le principali attività previste sono: avanzamento delle varie attività – non realizzabili con la tratta in esercizio – relative all’attrezzaggio ERTMS (European Rail Traffic Management System) della linea, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità. Attività di consolidamento portali della galleria artificiale Ponte Canale tra Beffi e Molina. Interventi di impermeabilizzazione al ponte sulla tratta Molina–Raiano (km 79+717). E ancora, interventi di impermeabilizzazione al ponticello sulla tratta Rocca di Fondi-Antrodoco (km 162+493).

Questi lavori – 35 milioni di euro l’investimento – vedranno impegnate circa 90 persone, tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici, a lavoro su opere civili, armamento e impianti di sicurezza e segnalamento.