FERROVIA VELOCE ROMA-L’AQUILA: PETIZIONE RAGGIUNGE 8.500 FIRME

L’AQUILA – Sono circa 8.500 le firme raccolte in pochi giorni dalla petizione lanciata dal Tavolo di confronto “L’Aquila, collegamenti ferroviari veloci” che chiede di inserire la città di L’Aquila nel ragionamento complessivo dei collegamenti ferroviari abruzzesi.

LA NOTA COMPLETA

Ad oggi la Regione Abruzzo ha sul tavolo solo una progettualità che vede la realizzazione della linea ferroviaria tra Pescara e Roma che prevede nuove costruzioni e ammodernamento dell’esistente, senza considerare l’inclusione del Capoluogo abruzzese nella rete infrastrutturale. Il Tavolo di confronto, comitato nato tra cittadini di buona volontà interessati al bene comune e a uno sviluppo sostenibile vitale per l’intero territorio abruzzese, chiede a gran voce che la questione della realizzazione di linee ferroviarie, che dovranno anche mettere in collegamento i porti di Ortona e Civitavecchia, preveda il miglioramento della ferrovia passante per L’Aquila, che è potenzialmente collegabile a Roma e a Pescara con pendenze al di sotto del limite dell’1,5% necessario per il passaggio delle merci tra l’est e l’ovest europeo.

Questo passaggio potrebbe avvenire con la realizzazione di una nuova linea ferroviaria che colleghi L’Aquila a Passo Corese, località laziale divenuta hub logistico fondamentale per lo smistamento delle merci destinate al centro-sud dell’Italia con possibilità esponenziali di crescita e con il potenziamento, per altro già previsto nel piano economico di RFI, con Sulmona e Pescara.

Il collegamento ferroviario veloce sarà il presupposto per il ripopolamento delle zone interne, valorizzerà la ricostruzione dei luoghi colpiti dalla potenza devastante dei terremoti e le infrastrutture altre già esistenti.

Rappresentanti del Tavolo di confronto saranno presenti al Consiglio Comunale straordinario convocato per il prossimo lunedì 12 aprile 2021 sul tema “Ipotesi progettuale di un nuovo corridoio ferroviario veloce Roma – L’Aquila – Pescara” per sostenere un ordine del giorno che impegni l’Amministrazione Comunale Aquilana a richiedere alla Regione Abruzzo atti determinanti in tal senso.

E’ possibile possibile firmare al link http://chng.it/MC48n5Vb.