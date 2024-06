FERROVIE: DOPO MEZZO SECOLO VA IN PENSIONE LA STORICA LITTORINA DELLA TRATTA SORA- AVEZZANO

SORA – Dopo oltre mezzo secolo di servizio è andata in pensione la storica littorina Diesel che assicurava i collegamenti sulla linea ferroviaria Roccasecca – Sora – Avezzano, detta anche ‘Ferrovia del Liri’ cioè le linea che collega la valle di Roveto (in Abruzzo) con il fondo valle del Liri (in Ciociaria) fino a Sora. Per la prima volta, oggi, le corse non sono state assicurate da mezzi ALn 668 cioè le automotrici Diesel nate nel 1956 e sviluppate in quattro generazioni. Salvo cambiamenti di emergenza, la littorina ha cessato la sua lunghissima carriera sulla linea tra la provincia di Frosinone e quella de L’Aquila. A svolgere le corse ora sono i treni R 20189 Avezzano-Cassino (Minuetto n31) ed R 20196 (Minuetto n36) in arrivo a Sora.

Sono tre i nuovi treni previsti dal recente contratto di servizio. Sulla pagina social del Comune, il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco ha salutato la littorina dicendo che “come per tutti i lavoratori, è giunta l’ora della meritata pensione anche per il treno che per oltre 50 ha percorso la storica tratta ferroviaria Avezzano-Sora-Roccasecca, per poi arrivare a Cassino e compiere il percorso inverso. La modernità impone mezzi più tecnologici e ci mancherebbe. Ma esistono anche le emozioni e le tante storie legate a questo treno speciale che ha fatto crescere tante generazioni di Roccaseccani, prima accompagnandoli nelle scuole superiori di Sora, Arpino e Cassino e non solo, poi alle Università. Infine al lavoro. Un treno sul quale sono nati legami, si sono fortificate amicizie, sbocciati amori. Il treno di una gioventù spensierata e poi di una maturità consapevole che resterà sempre nel nostro cuore”.