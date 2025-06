FERROVIE: LAVORI DI POTENZIAMENTO TRA SULMONA E AVEZZANO. CIRCOLAZIONE SOSPESA DAL 16 AL 28 GIUGNO

SULMONA – Al via importanti lavori di potenziamento infrastrutturale sulla Sulmona – Avezzano (AQ), finalizzati ad innalzare gli standard di qualità ed affidabilità della linea. Dal lunedì 16 a sabato 28 giugno Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha previsto la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed impermeabilizzazione di due viadotti – posizionati nella tratta tra Cocullo ed Anversa e tra Anversa e Sulmona – e della Galleria Belvedere, situata tra Avezzano e Sulmona.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà interrotta sull’intera linea Sulmona – Avezzano e la mobilità sarà garantita da servizi sostitutivi su gomma. I lavori sono stati programmati in un periodo, come quello estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea. Gli interventi, dal valore complessivo di oltre 6 milioni di euro, vedranno impegnati circa 60 tra operai e tecnici di RFI e delle altre ditte appaltatrici. Le modifiche di circolazione dei treni sono già inserite sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.