FESTA A CROGNALETO, NONNO GIANVITO COMPIE 100 ANNI

CROGNALETO – Oggi compie 100 anni Gianvito Malizia, un simpatico signore della frazione di San Giorgio di Crognaleto (Teramo).

“Un giorno speciale per tutta la comunità, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo – scrive in una nota il sindaco Giuseppe D’Alonzo – Nonno Gianvito è riuscito a superare la guerra, il duro lavoro e le difficoltà della vita… Un secolo di storia trascorso nel suo amato territorio montano, circondato dagli affetti più cari”.

“Purtroppo la pandemia in corso non consente di festeggiare questo evento così importante, ma la mia Amministrazione ha voluto onorare Nonno Gianvito donandogli una targa, a nome di tutta la comunità di Crognaleto. Rappresenta un esempio di forza e tenacia, un simbolo di attaccamento al territorio e al bene più prezioso che abbiamo, che è la vita, oggi più che mai! Tanti auguri Gianvito, il Nonno di Crognaleto!”.

