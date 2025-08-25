FESTA A ROCCA DI MEZZO CON SPUMANTE E BUON CIBO PER FESTEGGIARE I SETTANTENNI DEL PAESE

ROCCA DI MEZZO – Una giornata molto particolare quella trascorsa ieri sera dai “ragazzi” di Rocca di Mezzo (L’Aquila) nati nell’anno 1955, che si sono infatti riuniti per trascorre e festeggiare insieme i loro primi 70 anni.

Tra musica, spumanti d’annata e un ottimo cibo, presenti Alfredo Capri, Antonina D’Ascenzo, Mauro di Ciccio, Carlo Liberati, Letizia Agnifili, Libera Argentieri, Diego Scoccia, Giovanna Marinopiccoli, Olimpia Benedetti, Maria Borsei, Vincenzina Mancini, Luciana Colaiuda, Giuseppe Giusti, Maddalena Morante, Felice Lombardi, Patrizia Nusca e Vincenzo Benedetti.

Una serata dal sapore unico, un momento per ritrovarsi, sorridere e condividere ricordi di scuola, dell’adolescenza, degli scherzi, dei primi amori e di coloro che non ci sono più. Un legame che provoca ancora dopo tantissimi anni forti emozioni, a testimonianza che certi legami non hanno alcuna relazione con il tempo che è passato.

In questa piacevole atmosfera tutti i settantenni si sono solennemente promessi di incontrarsi di nuovo per festeggiare anche gli 80… assicurando con certezza assoluta che sicuramente non mancheranno all’appuntamento.