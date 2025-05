FESTA A ROCCARASO GRAZIE AL LOTTO: SCOMMETTITORE INCASSA 40MILA EURO

ROCCARASO – Abruzzo in festa con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti 40mila a Roccaraso, in provincia dell’Aquila, con un 9 realizzato in via Claudio Mori. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,51 miliardi da inizio anno.

