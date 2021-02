FESTA A VASTO, MARIA BOTTARI SPEGNE 109 CANDELINE

VASTO – Una targa e videochiamata del sindaco di Vasto, Francesco Menna per augurare buon compleanno a Maria Bottari che ieri ha festeggiato 109 anni.

L’arzilla nonnina, ospite della Residenza Maristella a Vasto Marina anche quest’anno a causa della pandemia non ha potuto ricevere la visita di Francesco Menna. L’anziana più longeva della città, sorridente e lucida e in ottima forma ha ringraziato per gli auguri.

“Nella nostra città si vive bene – ha detto Francesco Menna – a dimostrarlo è il numero in crescita degli ultracentenari, sono poco meno di venti. A Maria Bottari – ha concluso il primo cittadino – ho fatto una promessa, quando sarà possibile festeggeremo insieme”.

